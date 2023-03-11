المفتي: من قاتل تحت راية الحق وبصر الدولة والجيش فهو في سبيل الله

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا فرق بين الدفاع عن الدين والنفس، والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله أعلى درجات الشهادة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "من قاتل تحت راية الحق وبصر الدولة والجيش فهو في سبيل الله، دون الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُشرعِن لنفسها القتال وتحتكره، وهذه الرايات ليس لها شرعية؛ لأن القتال هنا يكون في سبيل الشيطان".

وتابع: "الجماعات المتطرفة ومن يخل بأمن الوطن ويريد زعزعة الاستقرار ويحاربنا يجب علينا أن نحاربه، ومن قُتل من جنودنا فهو شهيد".

وبشأن شهيد المرض، نوه الدكتور شوقي علام أن رتبة الشهيد الأولى الذي مات في سبيل الوطن، وهناك من لم يمت في معركة مثل "المريض والمحروق والغريق".

ولفت إلى أن تكريم الشهيد ثابت عند الله بكونه مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا.