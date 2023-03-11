تعيين ابنة ملك تايلاند الصغرى في الجيش برتبة ميجور جنرال

أعلنت الجريدة الرسمية في تايلاند، تعيين الأميرة سيريفانافاري ناريراتانا راجاكانيا متخصصة في الجيش التايلاندي الملكي برتبة ميجور جنرال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلن الملك ماها فاجير الونجكورن أمس الجمعة تعيين كريمته التي تبلغ من العمر 36 عاما في أحدث جولة من الترقيات العسكرية، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.



وتحمل الأميرة درجة الماجستير في التصميم من غرفة اتحاد تصميم الأزياء الباريسية، بالعاصمة الفرنسية، وأصبحت مصممة أزياء ولديها ماركة باسم "سيريفانافاري".



ويشار إلى أن الأميرة هي الابنة الصغرى للملك.



ويذكر أن الابنة الكبرى للملك الأميرة باجراكيتيابها نقلت إلى المستشفى، وهي فاقدة للوعي منذ في ديسمبر 2022 جراء مرض في القلب ذلك.



وباجراكيتيابها هي الابنة الكبرى للملك ضمن أطفاله السبعة من ثلاث زيجات مختلفة، وكان بعض المحللين ينظرون إليها على أنها وريثة محتملة للعرش ما كان سيجعلها أول ملكة تجلس على كرسي العرش في تلك البلاد الواقعة بجنوب شرق آسيا.