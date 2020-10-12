قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إن فكرة حفل الموسيقار هاني شنودة في الرياض قديمة وتم إعدادها منذ فترة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض، أن هذه الفعالية تعكس عظمة الفن المصري، مشددا على أن مصر سباقة في الفن وأسست مدارس رائعة في هذا المجال.

وثمن العطاء الكبير للموسيقار هاني شنودة سواء في الأغاني الشعبية أو الروماسية أو الأعمال السينمائية، مؤكدا أن نجاح حفله في الرياض جاء بسبب وجود فنانين عظماء أدّوا المطلوب بتعاون ومحبة والاستعانة بعدد كبير من العازفين.

وشدّد تركي الشيخ على أن الفن للجميع، وأن الفن لا دين ولا بلد له، متابعا: "حفل هاني شنودة ليس تكريما لكنه تجديد لأعمال دخلت وجدان كل عربي".

واستكمل: "هاني شنودة بيعتبر الحفل تكريم بسبب ضخامة الحدث .. وقالي يا أبو ناصر هي دي الكاميرا الخفية".

وأشار الشيخ، إلى أن الاحتفال لم يكن الأخير حيث يتم التجهيز لحفلات في المستقبل، وصفها بأنها ستكون مفاجئة للجميع.

وتابع: "نستعد لتكريم عمرو دياب ومحمد منير وكايرو كي.. هؤلاء لهم جمهور كبير.. ولدينا في السعودية 3 ملايين مصري وجالية سودانية بالملايين وجاليات من شمال إفريقيا وسوريا ولبنان وغير ذلك من الجنسيات.. هذه سوق قوية ونسنتعد لعفل أشياء غير تقليدية".

وأقيم يوم الأربعاء، حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة من قبل هيئة الترفيه السعودية، في العاصمة الرياض، بحضور عمالقة الغناء مثل محمد منير وعمرو دياب.