قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تحسين الظروف للأطباء هو الهدف مما نتحدث عنه الآن، مشددًا على أن هناك تشكيل للجنة من الضرائب داخل النقابة للتطرق للجانب المالي للأطباء، منوهًا بأن هناك 12 مليون جنيه ضرائب على دكتور نساء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن جميع مناقشات الإيصال الإلكتروني ألت بالفشل، وكان هناك اجتماع مع وزير المالية للوصول للاتفاق، والأطباء يعانون من مشكلات ضريبية كبيرة، منوهًا أن هناك 220 ألف طبيب في مصر، والكثير منهم يعملون في كنف الدولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وتابع إبراهيم الزيات أن هناك صعوبة في فتح عيادات جديدة، خاصة أنه مطلوب إجراءات صعبة في التنفيذ وبها معوقات من المالية والبيئة.