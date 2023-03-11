لجنة من مجلس النواب تتفقد المشروعات الخدمية في الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة.

بدأت زيارة اللجنة بتفقد مقر الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، حيث شاهدوا تجربة حية لبث مباشر لعدة أماكن بالمحافظة.

وعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذي الحالي للعديد من المشروعات كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والكباري والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقومات المحافظة السياحية والزراعية والصناعية والثقافية والمنطقة اللوجستية والمدينة الصناعية والمجمع الصناعي وأيضا العديد من الملفات كالتقنين والتصالح والخطة الاستثمارية.

وأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حسن الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة، موضحا أن الغرض من الزيارة التعرف على القيادات التنفيذية وموارد المحافظة، وكذا التحديات التي تواجه المحافظة ومشاهدة المشروعات القومية والتعرف على المشروعات الأخرى المتعثرة كي يتثنى للجنة وضع أولويات لتلك المشروعات.

وخلال اللقاء، عقد حلقة نقاشية بين أعضاء اللجنة وقيادات محافظة الأقصر، حيث أكدوا خلالها أهمية تنويع مصادر الاقتصاد والتنمية بالمحافظة والخروج بخريطة استثمارية صناعية زراعية حتى لا يتم الاعتماد على السياحة كمقوم أحادي للنشاط الاقتصادي.