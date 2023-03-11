بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط هطول مميت للأمطار خلف 58 قتيلا

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث خلفت الأمطار الغزيرة 58 قتيلا خلال موسم الأمطار في البلاد مع توقع المزيد من الطقس العاصف في نهاية هذا الأسبوع.

وتوجهت الرئيسة دينا بولوارتي في وقت مبكر من اليوم السبت، إلى المناطق المتضررة في شمال بيرو، وتم تضمين سبع مناطق، بما في ذلك ليما، في مرسوم الطوارئ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو، أمس الجمعة، أن موسم الأمطار، تسبب في تضرر أكثر من 8 آلاف مواطن، وتدمير نحو 3 آلاف منزل أو إلحاق أضرار شديدة بها