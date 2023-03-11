اللجنة العليا لبطولات إفريقيا لليد تعتمد تشكيل اللجان

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولات الإفريقية الثلاثة للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها بضيافة الأهلي في مايو المقبل، اجتماعًا برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة، وبحضور خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي ومدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية.. شهد الاجتماع مناقشة اختصاصات كل لجنة، ودور كل عضو فيها بما يتفق مع لوائح الأهلي المنظمة في هذا الشأن.

اعتمدت اللجنة في هذا الاجتماع التعاقد مع العديد من الفنادق لإقامة الفرق المشاركة، سواء في بطولة السوبر «رجال»، أو في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، وكذلك الحكام، ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

كما تناول الاجتماع مناقشة رغبة الاتحاد الإفريقي بأن تكون هذه البطولات بمثابة احتفالية بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء الاتحاد، وأن يكون شعار البطولة معبرًا عن ذلك، وفي ضوء هذا، قررت اللجنة طرح مسابقة على أعضاء وجماهير الأهلي للمشاركة في تصميم شعار البطولة.

جاء في الاجتماع أيضًا مناقشة الموقف المالي، وكيفية قيام الفرق بسداد قيمة الاشتراك بالتنسيق مع الاتحادين الإفريقي والمصري، وذهبت رؤية اللجنة إلى التسهيل على المشاركين، وأن يكون السداد بعدة طرق مختلفة، فيما قدمت لجنة التصاريح والبطاقات تصورًا بتجهيز وإعداد البطاقات الخاصة بكل العناصر، سواء الفرق المشاركة أو الحكام، أو المسئولين، وكذلك الإعلاميين بالشكل الذي يضمن تسهيل مهمة الجميع، وشدد محمد الغزاوي، رئيس اللجنة العليا على ضرورة الالتزام بالمهام والمواعيد التي يتم تحديدها في كافة الأمور بما فيها صيانة الصالات وتجهيزها والأدوات والعمالة المطلوبة، ووسائل الانتقال الخاصة بالفرق المشاركة، وكذلك الجوانب الطبية لسلامة كافة العناصر سواء أثناء التدريبات أو المباريات.