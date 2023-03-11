 البحرين تؤكد دعمها لمسارات التعاون البناء بين برلمانات دول العالم لترسيخ التعايش والتسامح - بوابة الشروق
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البحرين تؤكد دعمها لمسارات التعاون البناء بين برلمانات دول العالم لترسيخ التعايش والتسامح

المنامة - أ ش أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 9:11 م

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، أن الدبلوماسية البرلمانية للمملكة، تدعم الشراكات الدولية ومسارات التعاون البنّاء بين برلمانات دول العالم، وتسهم في ترسيخ التعايش والتسامح في العلاقات البرلمانية القائمة بين المجالس التشريعية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اليوم السبت، مع دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي القول إن القرار - الذي اتخذه الاتحاد بالموافقة على عقد اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد - جاء نتاجًا للتقدم والنهضة التي تحققها مملكة البحرين، والتطور العمراني المشهود.

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