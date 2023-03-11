إصابة 16 صحفيا في انفجار استهدف تجمعا بشمالي أفغانستان

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أصيب ما لا يقل عن 16 صحفيًا في انفجار بقنبلة استهدف تجمعا في مركز ثقافي بإقليم بلخ شمالي أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أكد مركز الصحفيين الأفغان.

ووقع الانفجار في مركز تبايان الثقافي الشيعي في مدينة مزار الشريف، حيث كان الصحفيون يتجمعون لحضور حفل توزيع الجوائز بمناسبة اليوم الوطني للصحفيين.

وكانت هناك تقارير متضاربة حول العدد الإجمالي للضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور، إن أحد حراس الأمن قتل وأصيب ثمانية آخرون بينهم خمسة صحفيين في الانفجار.

وذكرت الهيئة الإعلامية التابعة للمركز الثقافي المعروف باسم "أفابرس" تقريرا أعلى عن الضحايا.

وقال المركز إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون في الهجوم، مضيفًا أن 25 صحفيًا حضروا حفل توزيع الجوائز.

ويشار إلى أن تابايان هو مركز ثقافي موال لإيران، وفي عام 2017، أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل في فرع للمركز بكابول.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، كثف تنظيم "داعش" هجماته في أفغانستان، مستهدفا بشكل أساسي الأقليات الدينية وأعضاء طالبان وكذلك المراكز الدبلوماسية الأجنبية.

وتشن قوات الأمن التابعة لطالبان بشكل دوري حملات على مخابئ "داعش" في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأعلن تنظيم "داعش"، يوم الخميس، مسئوليته عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل داود مزمل حاكم إقليم بلخ واثنين آخرين في مكتبه.

ويعد مزمل أحد كبار مسئولي طالبان الذين قتلوا منذ استعادة الحركة السلطة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هجوم السبت.