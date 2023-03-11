متحف شرم الشيخ: فوز تمثال زوجة نخت مين بقطعة العرض خلال مارس

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، عن فوز تمثال "زوجة نخت مين"، بقطعة العرض المتحفي خلال شهر مارس الجاري بأعلى نسبة تصويت، وذلك ضمن مسابقة "أنت من تقرر" التي يجري إطلاقها شهريًا.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن قطعة العرض التي فازت هي تمثال "زوجة نخت مين"، وجاء ذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالمرأة خلال شهر مارس الجاري.

ولفت إلى أن التمثال صنع من حجر جيري، ويعد من أروع القطع التي صورت المرأة في مصر القديمة، وهى ترتدى ثوبًا شفافًا من الكتان الفاخر، وباروكة شعر كثيفة يزينها شريط من زهور اللوتس، وتمسك بيدها اليسرى قلادة المنيت الخاصة بالمعبود حتحور، وكتب على ظهر التمثال ألقاب زوجها القائد "نخت مين"، وكان هذا التمثال في الأصل جزء من تمثال يجمع الزوجين معًا.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم السبت، أنه جرى عرض 4 قطع أثرية مميزة لاختيار قطعة العرض الخاصة بشهر مارس الجاري بناءً على أعلى نسبة تصويت، وتضمن باقي القطع تمثال للملكة "سات إعح".

ويعود التمثال إلى عصر الدولة الحديثة للأسرة الـ18، وصنع من الجرانيت الوردي، وتظهر الملكة "سات إعح" زوجة الملك "تحتمس الثالث"، وهي ترتدي "إزارًا حابكا وقلادة عريضة"، وتنتهى خصلات شعرها بشكل دائري، ويزين جبينها الكوبرا الملكية.

وأشار إلى أن القطعة الثالثة تماثيل لحاملات القرابين، وهي تعد نموذجًا من تماثيل الخادمات اللاتي يحملن الزهر والقرابين التي جرى إعدادها من أجل سادتهن في مقابرهم.

وتعود إلى عصر الدولة الوسطى، والقطعة الرابعة والأخيرة تمثال لملكة بطلمية في هيئة إيزيس، وهو يصور ملكة بطلمية بهيئة "إيزيس"، ويعكس العديد من جوانب الحياة في مصر خلال العصرين البطلمي والروماني.