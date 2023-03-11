المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وصول اليخت HARMONY V لميناء بورسعيد السياحي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي اليخت HARMONY V فجر اليوم، وعلى متنه 48 سائحاً من جنسيات مختلفه وعدد 17 طاقم اليخت، حيث يغادر الركاب لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ويغادر اليخت صباح الغد السبت مستكملاً رحلته البحرية فى حوض البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن هذا اليخت يصل الميناء للمرة الثانية خلال أيام قليلة بعد الرحلة الأولى له وعلى متنه 15 سائحاً وعدد 20 من طاقم البحارة، مما يؤكد ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

هذا وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول اليخت إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة السائحين.