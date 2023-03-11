صادرات الملابس الباكستانية للصين ترتفع 33% في 2022

شهدت صادرات الملابس الباكستانية إلى الصين زيادة ملحوظة بنسبة 33% في العام الماضي.

ونقلت اليوم وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن غلام قادر، المستشار التجاري بالسفارة الباكستانية في بكين أن ذلك يمثل إنجازا كبيرا، حيث يمثل علامة فارقة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويُعزى النمو في الصادرات إلى زيادة الطلب على الملابس الرجالية الباكستانية في الصين، والذي يحركه ارتفاع الدخل المتاح وتغير اتجاهات الموضة.

وقال غلام قادر، إن المصنعين الصينيين يثقون بشكل متزايد في باكستان كمصدر للمنسوجات والملابس عالية الجودة بأسعار تنافسية، كما تم تعزيز هذا الاتجاه من خلال المبادرات الحكومية مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي سهلت زيادة التجارة بين البلدين.

وأوضح أن صادرات باكستان السنوية من ملابس الرجال إلى الصين في 2022 بلغت 28.66 مليون دولار، مقارنة بـ 21.62 مليون دولار عام 2021، بزيادة نسبتها 33%.