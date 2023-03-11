الجيش: الجزائر تخوض معركة مصيرية للنهوض بالبلاد

أكد الجيش الجزائري أن "الجزائر تسعى لتعزيز جبهتها الداخلية وتقويتها، في ظل وعي الشعب بضرورة مشاركته بفعالية في معركة مصيرية للنهوض بالبلاد".

وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" لشهر مارس الجاري، أن الجزائر" سخرت كل الإمكانيات المتاحة لتجسيد استراتيجيتها المسطرة على أرض الواقع وحققت في ظرف ثلاث سنوات خطوات إيجابية لا يستهان بها"، وأنها " تشق طريقها بخطى ثابتة وأكيدة لتجسيد مشروع التنمية المستدامة".

ونوهت مجلة "الجيش"، التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه لابد للجزائر أن "تتجاوز كل الصعاب في ظل الإرادة المعلنة التي تحدو القيادة العليا للبلاد وانخراط الشعب ضمن هذا المسعى النبيل"، داعية الشعب الجزائري إلى أن "يؤمن عن قناعة أن جزائر 2023 لها من الطاقات والإمكانيات والمقدرات ما يؤهلها لأن تصبح دولة صاعدة بقوة، ليس فقط في محيطها الجغرافي، بل وعلى الصعيد الدولي أيضا".

كما اعتبرت أن المزاوجة بين العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي سيمكن الجزائر من التوجه نحو مستقبل أفضل، وأنها ستستمر على هذا النهج إلى غاية تحقيق كل الأهداف المسطرة، وأن "بعض الجهات والدوائر المعادية التي لن تفلح في عرقلة هذه المسيرة المظفرة".

وشددت "الجزائر على أن الجزائر ستستمر في توظيف دبلوماسيتها النشطة إقليميا على وجه الخصوص، للمساهمة في حلحلة المشاكل التي تشهدها بعض دول الجوار، على غرار ليبيا ومالي".