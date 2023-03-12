قوات الاحتياط الروسية تطلب مساعدة عسكرية من بوتين

استنكر عدد من أفراد قوات الاحتياط الروسية، في مناشدة مصورة، من منطقة الحرب شرقي أوكرانيا التجاوزات في السلاح ودعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة.

وقال متحدث متنكر في رسالة مصورة تم تسجيلها اليوم السبت وتم تداولها عبر تطبيق تليجرام للرسائل أن بوتين، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يهتم بأداء القادة لمهامهم.

وظهر في المقطع المصور إجمالي 12 رجلا مجهولا لا يرتدون الزي العسكري. وشكا المتحدث باسم المجموعة من نقص المعدات وقيادة القادة.

وقال الرجل: "نعلم أننا لسنا الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الطلب في منطقة دونيتسك". وطالب بأن يعتني بوتين بالوضع على الأرض لا على الورق. ولم يزر بوتين القوات في منطقة القتال حتى الآن، على النقيض من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار الجبهة أكثر من مرة.