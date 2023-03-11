أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، مبادرة "رمضان بهجة بمراكز شباب الغربية"، والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة، والإعلام من خلال التعاون مع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.



وبدأت مراكز الشباب في تزيين المراكز بزينة رمضان، بمشاركة النشء والشباب من أعضاء المركز، على أن يتم التسابق خلال الأيام القليلة القادمة؛ لاختيار أفضل إدارة تم تزيين مراكزها على مستوى المحافظة.



وقال يسري الديب وكيل وزارة الشباب، إن المسابقة تأتي بهدف إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم.



وأشار إلى أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ الفران الكريم، والدورات الرمضانية في كرة القدم وغيرها، من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع.