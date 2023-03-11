أوراوا يوقف انطلاقة فيسيل كوبي في الدوري الياباني

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أوقف أوراوا ريد دياموندز انطلاقة فيسيل كوبي في الدوري الياباني الممتاز وتغلب عيه 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز البيريكس نيجاتا على كاواساكي فرونتال 1 / صفر.

وحسم أوراوا مباراته أمام فيسيل كوبي بهدف وحيد سجله أتسوكي إيتو في الدقيقة 21، ليرفع أوراوا رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.

أما فيسيل كوبي، فقد تلقى الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام البيريكس نيجاتا.

وحسم البيريكس نيجاتا مباراته أمام كاواساكي فرونتال بهدف وحيد سجله ريوتارو إتو في الدقيقة 22، وقد تجمد رصيد كاواساكي فرونتال عند أربع نقاط في المركز العاشر.