سد النهضة.. أستاذ موارد مائية: مصر تلمح بالعودة إلى مجلس الأمن بسبب إجراءات إثيوبيا الأحادية

عمرو موسى في حوار لـ الشروق: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة ستتبعها تغييرات إقليمية

عبدالمنعم سعيد: علاقات مصر مع إيران ليس بها مصالح كبيرة والوضع مختلف بالنسبة لتركيا

والدة الشهيد محمد العزب: بمشي في بلدنا كلي فخر.. وعزائي الوحيد إنه في الجنة