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مصر
سد النهضة.. أستاذ موارد مائية: مصر تلمح بالعودة إلى مجلس الأمن بسبب إجراءات إثيوبيا الأحادية
عمرو موسى في حوار لـ الشروق: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة ستتبعها تغييرات إقليمية
عبدالمنعم سعيد: علاقات مصر مع إيران ليس بها مصالح كبيرة والوضع مختلف بالنسبة لتركيا
والدة الشهيد محمد العزب: بمشي في بلدنا كلي فخر.. وعزائي الوحيد إنه في الجنة
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صحف فرنسية: المصالحة بين إيران والسعودية خطوة نحو خفض التصعيد.. وردود فعل دولية متباينة
رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع نائبه الأوضاع السياسية والتشريعية في البلاد
باحث فرنسي: المصالحة بين إيران والسعودية تؤكد تراجع نفوذ أمريكا في المنطقة لصالح الصين
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هدف كل 45 دقيقة.. خماسية صن داونز تكتب إحصائية كارثية للشناوي مع الأهلي
تشافي: لا نفكر في الكلاسيكو.. وسنواجه بيلباو بكل أسلحتنا
محمد عودة يقود الهلال للفوز على شباب الجبل بالدوري الليبي
رأي
فن
كامل وإميرالي وعلوية نجوم أفلام البورتريه بمهرجان الإسماعيلية
رؤوف توفيق رئيسا شرفيا لجمعية كتاب ونقاد السينما مدى الحياة
فرقة الإسماعيلية القومية تحيي ذكرى كابتن رضا بعرض مسرحي يحمل اسمه
أندرو محسن عضو لجنة تحكيم مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية
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وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل كوبري عدلي منصور ببني سويف
اقتصادية قناة السويس: تصدير 600 طن حديد لسيراليون من ميناء بورسعيد
البنك الدولي: مشاركة النساء في القوى العاملة بمصر لا تتعدى نسبة 15.4%
حوادث وقضايا
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك والمشغولات المرصعة بالألماس
إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بطريق المحور
حبس متهم بحيازة 12.5 كيلوجرام حشيش في الإسكندرية
المؤبد لمتهمين بحيازة 50 قطعة مخدرات في الإسكندرية
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