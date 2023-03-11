مدرب مانشستر سيتي عن واقعة والكر: شأن خاص

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أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الجدل السلبي حول واقعة مدافع الفريق كايل والكر، هي شأن خاص.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا يخضع للتحقيق مع الشرطة في واقعة ظهوره بشكل غير لائق في إحدى الحانات.

وقال جوارديولا، مدرب الفريق في تصريحات تليفزيونية: "إنها قضية خاصة حللناها داخليا وتحدثنا معه، بالطبع هذا ليس مكان مناقشة أمور خاصة".

وكانت الواقعة قد حدثت أثناء فترة يومين راحة لمانشستر سيتي بعد الفوز على نيوكاسل يوم السبت الماضي.

ومن المعروف أن والكر قد طعن على التهم الموجهة إليه، وقيل إنه تدرب بشكل طبيعي هذا الاسبوع.