يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الإعلام وصناعة المحرر الاقتصادي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام، وذلك في الخامسة مساء غد الأحد بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي أشرف مفيد عضو اللجنة، ويشارك بها كل من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق، والدكتور حسن يوسف على عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو ستيت ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، وسعاد الديب ممثلة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، وعلاء معتمد مدير تحرير الجمهورية ومحررها الاقتصادي.