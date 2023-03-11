ألمانيا: إيداع محتجز الرهائن بكارلسروه في الحبس الاحتياطي

أعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية، أن قاضي تحقيقات أصدر، اليوم السبت، أمر اعتقال بحق الشاب المشتبه في احتجازه رهائن في المدينة الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

ويعتقد أن المشتبه به - 20 عاما، هدد 3 أشخاص مساء أمس الجمعة، بسلاح صوت مشحون داخل صيدلية بوسط المدينة واحتجزهم في قاعة ملحقة بالصيدلية. وكان هناك 8 أشخاص آخرين في الجزء الخلفي من الصيدلية.

ويفترض المحققون في الوقت الراهن أن الرجل نفذ الهجوم منفردا، وضبطت قوات الأمن أثناء القبض عليه سلاح صوت.

وكان المشتبه به، والمعروف للشرطة، احتجز الرهائن لمدة خمس ساعات تقريبا. وفي النهاية تمكنت قوات خاصة من التدخل. وبحسب بيانات أولية، لم يلحق أذى بالرهائن أو الجاني.

وشكلت الشرطة الجنائية في كارلسروه فريق محققين من 10 أفراد لمباشرة المزيد من التحقيقات في الواقعة.