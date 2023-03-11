مركز بحثي أمريكي: النفوذ الدبلوماسي الصيني في الخليج يتصاعد

رأى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (مركز بحثي أمريكي)، أن استضافة الصين للمحادثات بين السعودية وإيران التي توجت باستئناف العلاقات بين البلدين، يكشف عن تصاعد النفوذ الدبلوماسي الصيني في منطقة الخليج العربي.

وقال المركز، في تقرير نشره اليوم السبت، إن الصين من خلال استضافتها لتلك المحادثات تبعث برسالة ضمنية مفادها أنه في حين أن الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الغالبة في منطقة الخليج العربي، فإن الصين لها وجود دبلوماسي قوي ومتصاعد.

وأوضح أن الصين كانت في وضع اقتصادي جيد للتعامل مع كلا الجانبين، حيث تستحوذ الصين وحدها على حوالي 30% من إجمالي التجارة الدولية لإيران، فيما تعتبر الصين أكبر سوق لتصدير النفط السعودي، وغالبا ما تكون الرياض أكبر مورد للنفط لبكين.

وذكر أن الولايات المتحدة لم يكن بوسعها التوسط في هذه الاتفاقية لأنه ليس لديها اتصال مباشر مع إيران.

ورأى أن إبرام السعودية الاتفاقية بهذه الطريقة، واستبعاد الولايات المتحدة تماما، يرسل رسالة مفادها أن السعوديين يسعون إلى تنويع رهاناتهم على الأمن وعدم الاعتماد كليا على الولايات المتحدة.

وأوضح أن السعوديين نظموا هذه المفاوضات بطريقة متعمدة جعلت الولايات المتحدة بعيدة عن الاتفاقية، معتبرا أن رسالة السعودية هي أنها لن تكون سلبية في الدبلوماسية الإقليمية، وستتخذ إجراءاتها الخاصة في كيفية تحقيق التوازن بين مصالحها.