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السينما السعودية قادمة.

لا أتحدث عن شاشات العرض الربعمائة و الألف, المتوقع تفعيلها بحلول عام 2030 ولا الثلاثمائة شاشة الحالية التي تمثل أكبر سوق لشباك التذاكر في الشرق الأوسط بإجمالي إيرادات تخطى الـ280 مليون دولار سنويا.

أتحدث عن صناعة السينما الحقيقية. عن صناعة الأفلام!

لم يكن المناخ الاجتماعي في السعودية قبل عام 2017 مُشَجِعا على قيام صناعة سينما محلية بسبب الإطار القانوني-الديني المُقَيِّد بشدة للإبداع على عكس دول أخرى مثل إيران. فبالرغم من ادعائها التقيد بالشريعة الإسلامية وتطبيقها قوانين صارمة مُقَيِّدِة لحرية التعبير إلا أنها ظَلَّت قادرة على إنتاج أفلام سينمائية ذات مستوى ومذاق فريد.

هلَّت رياح التغيير على أركان المجتمع السعودي لتزح الغبار عن طاقات إبداعية كامنة أصبح بإمكانها الآن شق طريقها نحو صناعة سينما واعدة.

شاهدت الفيلم السعودي "أغنية الغراب"، مُمَثِّل السعودية في مسابقة الأوسكار عن فئة الأفلام العالمية غير الناطقة بالإنجليزية.

ربما يكون الانطباع العام عن بوصلة الذوق الجماهيري في السعودية, أنها تنحاز لكوميديا "الفارس" المُعْتَمِدة على كثافة الإفيهات والمبالغة الكرتونية في المفارقات. حالها من حال الجماهير المصرية وهو ما يفسر هيمنة هذا اللون على 70% من إنتاج السينما المصرية في عام 2022.

لكن جاء فيلم "أغنية الغراب" لمخرجه وكاتبه السعودي "محمد السلمان" مغايرا للسائد.

إذ جاء الفيلم تجريبيا، رمزيا، فنيا وغير ملتزما بالمواصفات التقليدية للفيلم التجاري الناجح من منظور السوق السعودي أو حتى المصري.

يحكي الفيلم عن الشاب السعودي ناصر المصاب بورم في المخ.

يعاني ناصر من تسلط و تنمر والده المتزمت الذي لا يرى في ناصر سوى تيس أصم لا يجيد شيئا في الحياة ولا يلتزم بتعاليم دينه حيث يكثر الإستماع لأشرطة الموسيقى والشعر كما أنه لم يكمل تعليمه الجامعي في جامعة البترول. نشاهد ناصر صامتا معظم الأوقات. يواجه صعوبة في التعبير عن نفسه لكنه يبقى قادرا على المجاهرة بعدم الإنصياع لوالده أو لنصائح طبيب المخ, الوافد المصري, المُصِّر على فتح مخه بعملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم.

يهجر منزله ثم يعمل في فندق "الحمامة" حتى تنقلب حياته حين يستقبل زائرة حسناء تطلب منه ترك مظروف غامض في أحد الغرف ثم تختفي.

تهاجمه الهواجس و الهلاوس منذ رآها فهل سينجح في رؤيتها مجددا و هل سيعرف سر ذلك المظروف الغامض؟

فيلم كوميديا سوداء، رمزي بامتياز.

يعكس الفيلم صراع الجيل الجديد من الشباب السعودي الساعي للتحرر من قيم التشدد والانغلاق بحثا عن آفاق الحرية و الحب.

امتلأ الفيلم بالرمزيات على المستوى البصري والمشاهد.

لكنها رمزيات بسيطة تقترب إلى المباشرة. أحيانا يصل تكثيفها أو الإفراط في استخدامها حد السذاجة.

مثلا، ليس عسيراً، تفسير أن الحمامة ترمز لحلم الحرية والانطلاق.

أو أن ورم المخ ليس إلا صوت العقل الحر المتشوق للتحليق نحو ضوء الحقيقة وسط مجتمع مظلم.

أو أن الأمخاخ المتساقطة من السماء كالمطر هي الأفكار الخربة التي تخطاها الزمن.

أو أن الفتاة الحسناء هي الحرية ذاتها!

في أحد المشاهد التي تجسد أحلام يقظة ناصر. نراه يقتفي أثر الحسناء. نشاهدها مرتديةً عباءة بيضاء و شالا أبيض. تمضي مبتعدة بهدوء و ناصر في ركابها لكنهما يتعثران في زحام تيار من النساء المتشحات بالعباءات السوداء يمشين في الإتجاه المعاكس.

رسالة تجسد اصطدام الدعوات التنويرية بتيار الأفكار الرجعية المهيمن على المجتمع.

نجح السيناريو في خلق قالب درامي يوظف فيه الرمز بذكاء لتوصيل رسالته. ذاب الصراع الإنساني مع صراع المجتمع في التخلص من الرجعية.

شخصية ناصر رُسِمَت بذكاء جعلنا نتعاطف معها حين نرى فيها معضلة الكثير من الشباب السعودي.

شخصية صديق ناصر المندفع, الحالم بالشهرة في عالم الغناء لعبت دورا هاما في خلق مساحة من الكوميديا و الحيوية حركت الأحداث إلى الأمام.

يفترض أن شخصية الفنان المسرحي المعتزل هي الأكثر تركيبا و غموضا لكن عابها الإرتباك و تصنع فلسفة عميقة لا يتحملها بناء الفيلم.

أما باقي الشخصيات عانت من نمطية لم تتماشى مع طبيعة الفيلم مثل الأب المتزمت, الطبيب المصري الباحث عن مجد مهني بتنفيذ الجراحة, العامل الهندي المتكاسل الباحث عن فرصة للترقي بأي ثمن. نمطية تلك الشخصيات خصمت من الحس التجريبي للفيلم.

بذل "السلمان" مجهودا محترما في تكوين لوحات بصرية تساعد السيناريو في نقل الرسائل الرمزية. تفاوتت جودة تلك المشاهد "بصريا" بين مشاهد جيدة جدا وأخرى شابها الخلل خصوصا قرب النهاية.

بعض المشاهد تأثرت بمشاهد كلاسيكية عالمية مثل تساقط الأمخاخ من السماء على نهج مشهد تساقط الضفادع الميتة الشهير في فيلم "ماجنوليا"!

على مستوى السيناريو. كان المقطع الأفضل من ناحية جودة الفانتازيا و تفجير الكوميديا هو مقطع الجدل الشعري داخل صندوق الشاحنة.

أما الجزء الأضعف من الفيلم فهو الربع الأخير حين حاول السلمان تصعيد الأحداث بنسق سريع لإضفاء إثارة مفتعلة على الأحداث، مما أظهر ثقوبا كبيرة بالحبكة وحاد بالفيلم عن خطه الرمزي الإنساني منذ البداية.

لكن تأتي النهاية غامضة رمزية، تاركةً للمشاهد حرية تأويل الأحداث فأرجعت الفيلم إلى خطه الأصلي.

أبدع عاصم العواد في دور ناصر وإبراهيم الخيرالله في دور الصديق وعبدالله الجفال في دور الممثل المسرحي المعتزل بينما تفاوتت الأداءات التمثيلية الأخرى بين الجيد والضعيف.

كنت أتمنى أن يؤدي دور الفتاة الحسناء فنانة سعودية أو خليجية على الأقل بدلا من الممثلة الأوكرانية المقيمة في السعودية "كاترينا كيتشنكو"، لا لشيء إلا للتأكيد العملي على رسالة الفيلم من خلال تمكين مواهب سعودية نسائية.

ربما لن يحقق هذا الفيلم نجاحا تجاريا في شباك التذاكر. لكن دلالة اختياره لتمثيل السعودية في الأوسكار و دلالة صنعه من الأساس على هذا النحو الجريء في الطرح و الرغبة الواضحة في التجريب حتى لو شابه سقطات التجارب الأولى بحسها الطفولي.

نحن أمام تجربة هامة طازجة تؤكد لنا أن السينما السعودية التي تأخرت كثيرا تخطو خطوات سريعة طموحة نحو التطور والتنويع والتجريب.

أتمنى ألا يتوقف قطار التجريب السينمائي السعودي عندها.

في انتظار المزيد من تجارب جدية أكثر نضجا وأجرأ تنويعا وربما أنجح تجاريا.