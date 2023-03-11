العراق عن مواطنيه المحتجزين في مخيم الهول السوري: ليسوا جميعهم دواعش

كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، السبت، أعداد مواطني بلادها المتواجدين في مخيم الهول شرقي سوريا، مؤكدة أنهم ليسوا جميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش.



وقالت قي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن عدد العراقيين المتواجدين بهذا المخيم هو 31 ألف شخص لكن ليس جميعهم منتمين لداعش، حيث إن من يثبت انتماؤه يتوجه مباشرة للمحاكم.



وأضافت: "نحن في برنامجنا الحكومي توجهنا هو إنهاء ملف النزوح بعد عودة كريمة وآمنة لكل النازحين إلى مناطقهم الأصلية".



وذكرت أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش هي زيارة تشجيعية لباقي الدول في سحب رعاياها من مخيم الهول، وقد بدأت الكثير منها تسحب رعاياها.



وتابعت فائق: "نسبة رعاية تلك الدول في الهول تتراوح بين (50-60) شخصاً فقط لكل دولة، أما النسبة الأكبر فهي للسوريين والعراقيين".



وسبق أن أعلنت الإدارةُ الذاتية في شمال شرقي سوريا أن أكثر من 10 آلاف شخص من عائلات مسلحي داعش الأجانب ينحدرون من أكثر من 50 دولة ما زالوا عالقين في مخيمي الهول وروج.



ولفتت الإدارة إلى أن عمليات الإعادة تقتصر على بعضِ الحالات الإنسانية الخاصة كالمرضى والأيتام.



وقال خالد إبراهيم، المسؤول عن الملف الإنساني في دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرقي سوريا إن "الإدارة الذاتية ناشدت كل الدول لإعادة مواطنيها من الأطفال والنساء، لكن العملية تجري ببطء كبير جدا، منذ عام 2018 إلى أواخر يناير 2023 تم تسليم أكثر من 400 امرأة وأكثر من ألف طفل أيضاً إلى ما يقارب 30 دولة".