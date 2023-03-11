الخارجية الإيرانية: أثر اتفاق استئناف العلاقات مع الرياض إيجابي على مصالح دول المنطقة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بيانًا حول الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء السبت، أشار البيان إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية في حكومة إبراهيم رئيسي، اتخذت خطوة مهمة أخرى، في التطبيق العملي لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الفاعلة والتفاعل الذكي، وفي اتجاه تجسيد سياسة الجوار وإكمال الخطوات السابقة الفعالة.

وأضاف: «وفي نهاية المطاف إثر المفاوضات المكثفة والعملية، تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في المسار الطبيعي».

وتابع البيان: «من خلال هذه المبادرة، أظهرت إيران عزمها الجاد في اتجاه تحقيق مصالح الشعب الإيراني وكذلك الشعوب الإسلامية والصديقة و الجوار في المنطقة، وكذلك استخدام القدرات الإقليمية لتحقيق وترسيخ السلام والاستقرار الشاملين، وتحقيق المصالح المشتركة والجماعية لحكومات وشعوب المنطقة، وقامت برسم خطوات فاعلة وإلى الأمام».

وأعربت عن ثقتها بدور هذا الاتفاق وآثاره الإيجابية، في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الإيراني والسعودي وسائر شعوب المنطقة.

وأكملت: «وترى أنه من الضروري أن تعرب عن تقديرها لمبادرة واستضافة ودور جمهورية الصين الشعبية في تحقيق هذا الاتفاق، وكذلك تشيد بالدور الفاعل للحكومتين الصديقتين والجارتين العراقية والعمانية في هذا المجال».