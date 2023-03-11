 فيديو.. وزير الخارجية السعودي: لبنان لا يحتاج إلى تقارب سعودي إيراني لحل أزمته - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير الخارجية السعودي: لبنان لا يحتاج إلى تقارب سعودي إيراني لحل أزمته

وكالات
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 2:11 م

 

أجاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن سؤال بشأن مستقبل لبنان، بعد الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

قال الوزير السعودي خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إن لبنان لا يحتاج إلى تقارب سعودي إيراني لأن أزمته داخلية بين فرقائه السياسيين.

وأضاف: "لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني لبناني، وليس تقاربا إيرانيا سعوديا.. على لبنان أن ينظر إلى مصلحته، وعلى السياسيين فيه أن يقدموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى".

وتابع: "متى اتُّخذ قرار بتقديم المصلحة اللبنانية، والعمل على بناء الدولة اللبنانية فسوف يزدهر لبنان بالتأكيد، والسعودية سوف تكون معه".

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا أمس في بيان مشترك، توقيع اتفاق يقضي

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