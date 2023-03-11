البابا فرنسيس يبدي رغبته في زيارة أوكرانيا وروسيا

أبدى البابا فرنسيس رغبته في السفر إلى أوكرانيا، التي تشهد حربًا مع روسيا، لكنه اشترط أن يتمكن من السفر إلى موسكو أيضا.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية، في مقابلة نشرها عدد اليوم السبت من صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "إما أن أذهب إلى المكانين أو لن أذهب لأي منهما".

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن إنهاؤها إلا عبر الحوار ومبادرات السلام الملموسة.

وكان البابا، 86 عاما، يدرس زيارة الدولتين بالفعل الصيف الماضي. وذكر آنذاك أيضا أنه يرغب في زيارة كييف وموسكو.

ويرغب الفاتيكان منذ مدة طويلة أن يضطلع بدور الوسيط في الصراع في هذا السياق، وتحدث البابا لصحيفة "لا ناسيون" عن "الرغبة في خدمة السلام".

وذكر فرنسيس، خلال المقابلة، أنه سأل القيادات الروسية عما إذا كان يمكن أن يسافر إلى موسكو في اليوم الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رفض الزيارة شاكرا في ذلك الوقت.

وأكد البابا مجددا استياءه من الحرب قائلا: "إن الحرب تؤلمني، هذا ما أود أن أقوله، الحرب تؤلمني".

ويتحدث البابا بانتظام في اجتماعاته عن معاناة الأوكرانيين، إلا أنه لا يذكر روسيا بالاسم في الاجتماعات لأسباب دبلوماسية.