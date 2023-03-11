رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع نائبه الأوضاع السياسية والتشريعية في البلاد

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية والشئون التشريعية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

كما استقبل بري وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، حيث تم عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تطرق اللقاء الى ما حصل في وزارة التربية مع الطلبة العراقيين، مؤكداً متابعته لهذه القضية وضرورة محاسبة المسؤولين عنه.

وناقش الجانبان الحلول الجديدة المقترحة لحل مشاكل الطلبة العراقيين.