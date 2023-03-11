دراسة: البعد عن وسائل التواصل الاجتماعي يقلل العرضة للإصابة بالأمراض بـ15%

تسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مشاكل نفسية تختلف ما بين الاكتئاب والأرق، ولكن دراسة حديثة أكدت وجود تأثير على الصحة العامة والمناعة ضد الأمراض، حيث توصل الباحثون أن ربع ساعة من البعد عن مواقع التواصل تزيد مقاومة الأمراض بـ15%، وفق نتائج الدراسة.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة سوانزي البريطانية، تتبعوا 50 شابا، بينهم 33 فتاة لمدة 3 أشهر لمعرفة تأثير ترك مواقع التواصل لربع ساعة يوميا على الصحة النفسية والجسدية لهم.

ووجد الفريق أن معدلات الإصابة بالأمراض انخفضت 15% لدى من تركوا مواقع التواصل ربع ساعة، مقارنة بالذين لم يقللوا وقت تعاملهم مع مواقع التواصل.

وأضافت الدراسة، أن معدلات الاكتئاب هبطت بـ30% لدى تاركي مواقع التواصل مقارنة بالمجموعتين الأخريتين، أما الأرق فقد تراجع بـ50٪ لدى تاركي مواقع التواصل لربع ساعة يوميا.

وأوضحت الدراسة، أن للربع ساعة دور في تقليل إدمان مواقع التواصل، حيث ارتفعت مدة ابتعاد رواد التواص الاجتماعي عن المواقع لـ40 دقيقة يوميا، بينما المجموعتين الأخريتين زاد إقبالهم اليومي على مواقع التواصل.