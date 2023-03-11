جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده بشأن الملف السوري، كاشفا عن "عمل عربي لصياغة حوار لا محالة سيتم مع سوريا".

وقال بن فرحان، في تصريحات مع قناة "العربية": "لا بد أن نجد مقاربة جديدة في سوريا، وهذا سيتطلب لا محالة حوارا مع الحكومة في دمشق".

وأضاف أن السعودية والدول العربية تعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركائها من المجتمع الدولي، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

📹 | سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan : لابد أن نجد سبيلنا لتخطي التحديات الذي يفرضها هذا الوضع القائم فيما يتعلق باللاجئين ويتعلق بالوضع الإنساني داخل سوريا



من تصريح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لقناة العربية pic.twitter.com/MDqB4gtTKB — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 10, 2023

يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.