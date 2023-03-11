شيكابالا يتصدر قائمة غيابات الزمالك أمام إنبي

يفقد الزمالك عدد من نجومه في مباراته الصعبة أمام إنبي في الدوري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 7 مساء غدا الأحد، مباراة الزمالك وإنبي، ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر شيكابالا قائمة غيابات الزمالك أمام الفريق البترولي بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، ويغيب كل من عمر جابر ومحمد عبدالشافي بداعي الإصابة، كما يغيب ناصر منسي مهاجم الفريق الجديد عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويأمل الزمالك ومدربه البرتغالي جيسوالدوا فيريرا استغلال حالة نشوة الفوز على الترجي التونسي 3-1 بتحقيق الفوز على إنبي وتعديل مسار الفريق في بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.