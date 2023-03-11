سلوفاكيا ترفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا

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رفعت السلطات الصحية السلوفاكية، كل القيود المتبقية تقريبا الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الجمعة، على الرغم من أنه سيظل يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في المستشفيات.

وقال مكتب الصحة العامة، إن الأشخاص الذين تتأكد إصابتهم بالفيروس لن يكونوا مضطرين للبقاء في حجر صحي اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري.

وحتى الآن كانت السلطات تفرض على المصابين بالفيروس البقاء لمدة خمسة أيام في حجر صحي وكذلك أقرب المخالطين لهم.

وتأتي الخطوة الجديدة في أعقاب رفع قيود السفر والدخول إلى سلوفاكيا التي فرضت خلال الجائحة.

وقال جان ميكاس كبير مسؤولي الصحة العامة في سلوفاكيا، إنه يجب أن يظل المواطنون في المستشفيات والمنشأت الصحية يرتدون كمامات "اف اف بي 2" مع استمرار انتشار كوفيد-19 وغيره من أمراض الجهاز التنفسي في سلوفاكيا.