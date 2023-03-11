مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم دراجة بخارية توكتوك بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون؛ إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوكتوك، على طريق نبروه درين في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق نبروه درين؛ مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق نبروه درين، والذي أسفر عن وفاة شاب وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى نبروه.

وتبين مصرع سعيد محروس حامد، 20 عاما، وإصابة السيد محمد الدسوقي، 19 عاما كدمات متفرقة، وحجز بقسم الجراحة تحت الملاحظة، ومصطفى سعد شعيشع 23 عاما بكدمات متفرقة، واشتباه ارتجاج، وعدم اتزان بالوعي، وحول مخ وأعصاب، وكريم ياسر السيد، 18 عاما، بكسور متعددة بالفخذ الأيسر، بالرسغ الأيسر، وخلع بالكوع نفس اليد، وعمل رد وجبيرة فوق الكوع، وتحويل الحالة للعرض علي جراحة الوعية الدموية، ثم عودة وحجزه بقسم العظام ليتم التنسيق للعمليات ومقيمين جميعا نبروه.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.