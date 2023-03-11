احتشد آلاف الأشخاص في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم السبت، في تظاهرة للمزارعين احتجاجا على اللوائح البيئية.

وذكرت الشرطة، أن سائق حفار بمجرفة اخترق حاجزا في البداية، مما سمح لعدة شاحنات تقل متظاهرين بشق طريقها إلى موقع المسيرة على الرغم من الحظر المفروض، وتم إلقاء القبض على سائق الحفار.

وتمكن عشرات من سائقي الجرارات من الوصول إلى مدينة لاهاي في وقت سابق، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات.

ويحتج المزارعون على خطط الحد من انبعاثات النيتروجين من المناطق الطبيعية.

وإلى جانب منظمات المزارعين، دعت الأحزاب اليمينية المتطرفة أيضا إلى المسيرة.

ووفقا لإحصائيات حكومية، قد تتسبب المتطلبات الجديدة في اغلاق 30% من مزارع الماشية، ويوجد في هولندا أكثر من 50 ألف مزرعة.