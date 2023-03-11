استقبلت قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن الأسبوع الثقافي بمبادرة "حياة كريمة"، في قرى مركز أرمنت، وتستمر فعالياته حتى غد الأحد.

وشهدت الفعاليات، مجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان: "الثقافة والعمل والحياة"، تناولت مفهوم الثقافة والعلاقة بين الثقافة والحياة، وعقدت محاضرة بعنوان: "لغة الإشارة".

وقدمت بها نبذة عن لغة الإشارة وأساسياتها، وأهميتها في التواصل وتعريف الأولاد أيام الأسبوع بلغة الإشارة، ومحاضرة بعنوان: "مكافحة وعلاج الإدمان"، عن مميزات صندوق علاج الإدمان والتعريف به والخط الساخن الخاص به، وأضرار الإدمان والتدخين، بجانب أمسية شعرية.

وتضمن اليوم، تنفيذ عدة ورش من بينها ورشة "تعليم الخط العربي"؛ للتعرف على الخط العربي وأنواعه مع كتابة نماذج ثابتة لكل الخطوط العربية، لمعرفة الفارق بين كل خط وآخر وكل حرف وآخر بين الخطوط وكذلك تلوينها، ومعرفة تحديد الحرف واتساقه وموقعه بين الحروف كأول الكلمة ومنتصفها ونهايتها لعمل نماذج فنية مريحة للنظر دون إهمال الميزان العام للحرف، وتنمية مهارات المتلقى وانطلاق مملكة الإبداع الفني لديه وتذوق جماليات الخط العربي بأنواعه.

وشهدت الفعاليات، تنفيذ ورش الحلي والديكوباج والخيامة والكروشيه، وفانوس رمضان، وماسكات، وورشة خيش، وحكي شعبي وألعاب شعبية.

وأعد عرض فني لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات "التمثيل، والشعر، والموسيقى، والعزف والغناء، والإنشاد الديني".

واختتمت فعاليات، اليوم، بعرض فني لفرقة مسرح عرائس "ماريونيت جاردن سيتي"، بجانب عرض لفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ويذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة للمياه، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.