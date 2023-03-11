المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، على استمرار المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتأكد من خلوها من أي إصابات؛ لضمان الحفاظ على المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية لمحصول القمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه تم المرور على زراعات القمح بقرى المنيرة والمساحات التي تروي بالري المطري، وجميع الزراعات بحالة جيدة وممتازة وخالية من أي إصابات، مشيرا إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية تواصل المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمدينة موط، ومنطقة القصر بمركز الداخلة، وتم فحص المحصول والحالة جيدة ومطمئنة ولايوجد أي إصابات.

وأشار المرسي، إلى تنفيذ عدد من الندوات الحقلية والاستماع لمشاكل المزارعين وتزويدهم بأهم التوصيات التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية للفدان.