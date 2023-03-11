سلمى أيمن: برونزية كأس العالم خطوة هامة في طريق التأهل لأولمبياد باريس

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أكدت سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أن تحقيقها برونزية فردي السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خطوة هامة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحققت سلمى الميدالية البرونزية بعد أن احتلت المركز الثالث برصيد 1392 نقطة

وقالت سلمى أيمن: سعيدة بتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم رغم المنافسة القوية في البطولة التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

وأضافت: قدمت مستوى جيد في البطولة ولعبت بشكل جيد في الليزر رن في نهائي الفردي".

وتابعت: في أول مجموعة في الرماية بالنهائي لم أكن موفقة لكن تداركت ذلك سريعا وأكملت المنافسات بقوة وفي النهاية حققت الميدالية البرونزية وأنا سعيدة بذلك".

وأتمت: هذا التتويج خطوة هامة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 وهو حلم أي لاعب ولاعبة ، والفترة المقبلة سأتدرب بقوة وجهد أكبر لتحقيق نتائج أفضل وتحقيق التأهل لأولمبياد باريس ".