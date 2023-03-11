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انطلاق مؤتمر العراق للمناخ بمشاركة أممية ودولية غدا الأحد

د ب أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 11:08 ص

 

تستضيف محافظة البصرة، يومي الأحد والاثنين، مؤتمر العراق للمناخ، بمشاركة أممية ودولية وحكومية ونقابية واسعة، لمناقشة ومعالجة التغيرات المناخية على العراق.

ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم السبت، يناقش مؤتمر (العراق للمناخ)، أسباب ومؤثرات وتأثيرات التغير المناخي على العراق، ويبحث سبل معالجة الظواهر الناتجة عن ذلك التغير وفي مقدمتها اتساع التصحر وشح المياه وتضرر البيئة.

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومساعي إيجاد الحلول المستدامة للحد والتقليل من تغيرات المناخ التي جعلت العراق من بين أكثر المتضررين.

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