تقرير: الاتحاد الأوروبي يزيل الطاقة النووية من مسودة بشأن الصناعة النظيفة

أزال الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية كاستراتيجية لتنمية التقنيات النظيفة في مسودة للوائح الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن نسخة محدثة للخطة.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية النقاب عن قانون صافي الانبعاثات الصناعية الصفرية الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصاريح لمشاريع التكنولوجيا النظيفة الرئيسية.

وستحدد هدفا لعام 2030 للحصول على قدرة تصنيع نظيفة كافية لتلبية ما لا يقل عن 40% من الاحتياجات السنوية للمنطقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأدرجت مسودة مبكرة للقاعدة التنظيمية، الطاقة النووية على قائمة التقنيات الاستراتيجية لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت ستبقى في النسخة النهائية.

وتعهد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدفاع عن استخدام الوقود في المفاوضات بشأن اللوائح، مع الشركة النووية العملاقة "إلكتريسيتي دي فرانس" التي تسيطر عليها الدولة، وهي منتج تقليدي للطاقة.