عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتوسطه المطربين محمد منير وعمرو دياب عبر إجراء مقابلتين معما على هامش حفل الموسيقار هاني شنودة.



وظهر أديب، في مقطع فيديو هو يتوسط المطربين الكبيرين خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، وقال: «المشهد ده ممكن يعمل زلزال في الحركة الإعلامية.. أنا قاعد وسط الملك والهضبة.. اتنين رافعين راسنا في كل حتة».

وخلال مقابلة مع عمرو أديب، قال الهضبة إن الموسيقار الكبير هاني شنودة له فضل عليه منذ البداية، وقدمه للجمهور، وأضاف أن شنودة رافقه في خطواته الفنية منذ البداية وكان يعلمه طريقة الوقوف أمام الميكرفون.



وتابع: «مقدرش أنسى اللي هاني شنودة عمله معايا.. وكان لازم أكون موجود في حفل تكريمه.. الحفل اللي جه متأخر»، موجها الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على هذه البادرة.



وشدد على أن تاريخ هاني شنودة يعكس حجم وقيمة الفن المصري، متابعا: «أقف وراء كل شيء يدعم الفن والموسيقى».



فيما وصف المطرب محمد منير، الموسيقار هاني شنودة بأنه رمز للأغنية البديلة في مصر.



وقال: «هاني شنودة فنان عظيم وأعطى جهود وروحه وصحته وعمره من أجل الفن.. وسمع صوتي لأول مرة لعرضه على نجاة الصغيرة».



وأضاف أن العرف السائد كان تكريم الفنان بعد وفاته، لكن السعودية ممثلة في هيئة الترفيه تخطت هذا الأمر، وتحرص على تكريم الفنان في حياته.