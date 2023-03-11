استعادة خطوط الاتصالات في جزيرة ناتونا الإندونيسية عقب انهيار أرضي

بدأت خطوط الاتصالات في جزر سيراسان وناتونا ورياو، في العودة إلى العمل من جديد عقب انهيار أرضي وقع الاثنين الماضي في تلك المنطقة النائية، وأسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل، وأحدث أضرارا في البنية التحتية للاتصالات مما عرقل جهود الإخلاء، حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم السبت.

وقال سوهاريانتو رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، إنه تم إحراز بعض التقدم بما في ذلك استعادة عدد من خطوط الاتصالات في اليوم الثالث من جهود التخفيف من آثار الكارثة.

وذكر أن مقدمي خدمات الاتصالات الوطنية أصلحوا أبراجهم الرئيسية الخاصة بالإرسال والاستقبال، وأنها تعمل منذ بعد ظهر أمس الأول الخميس.

وأوضح سوهاريانتو في بيان: "جميع أجهزة الاتصالات متصلة بالشبكة الآن، وعادت خمسة أبراج إرسال واستقبال للعمل، كما وفرت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث هاتفين يعملان عن طريق القمر الصناعي، بينما قدمت القيادة العسكرية لناتونا ومقر الجيش الإندونيسي خمسة هواتف تعمل عن طريق القمر الصناعي يمكن استخدامها (في حالات الطوارئ)".