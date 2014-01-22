قال مسؤول في الشرطة الهندية، اليوم السبت، إنه تم القبض على ثلاثة رجال في ولاية بيهار شرق البلاد، على صلة بوفاة رجل مسلم تعرض للهجوم للاشتباه في حيازته للحوم أبقار.

وتوفي نسيم قرشي (56 عاما) الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لهجوم من جانب مجموعة اشتبهت في أنه يحمل لحوم أبقار، التي تقيد حكومات محلية هندية بيعها واستهلاكها في بعض أنحاء البلاد.

والأبقار مقدسة في الهندوسية وتتكرر الهجمات على من يشتبه بأنهم يذبحونها للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي، وفق وكالة رويترز.

وتطالب جماعات هندوسية متشددة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند.

وبدأت مجموعات هندوسية، نصبت نفسها حارسة للأبقار، في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

وتخضع بيهار حاليا لإدارة حزب إقليمي بينما يمثل حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، المعارضة في الولاية.

وفي الحادث الأخير في الولاية أفاد بيان للشرطة أمام محكمة بأن أكثر من عشرين شخصا أحاطوا بقرشي وهاجموه.

وتدخلت الشرطة لكن قرشي توفي في أثناء نقله إلى مستشفى، وفقا للبيان.

وقال رامشاندرا تيواري رئيس مركز شرطة رسولبور في بيهار، حيث وقعت الجريمة، عبر الهاتف إنه تم القبض على ثلاثة.