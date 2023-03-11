رئيس فاجنر: المجموعة تحتاج إلى 10 آلاف طن من الذخيرة شهريا في باخموت

قال رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية للمرتزقة، يفجيني بريجوزين، إن مجموعة المرتزقة الروسية تحتاج إلى 10 آلاف طن من الذخيرة شهريا من أجل معركة مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وطالب بريجوزين خلال مقطع فيديو تم نشره اليوم السبت، بتسليم قذائف مدفعية وذخيرة.

ويظهر مقطع الفيديو رئيس مجموعة "فاجنر"، وهو يعتلى سطح منزل في المدينة التي دمرت بشكل كبير، على بعد حوالي 1.2 كيلومتر من المركز الإداري الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهو يقول "سنفوز".

وأظهر الفيديو العديد من المنازل والشوارع المدمرة، وهي لقطات نادرة نسبيا من المدينة التي كان يقطن بها نحو 70 ألف شخص، ولكن لم يتبق سوى بضعة آلاف من السكان في الوقت الراهن.

وقال رئيس فاجنر "لا أحد في موسكو تساوره أي مخاوف من أن لدي طموحات سياسية". ولذلك، ينبغي تسليم الكميات المطلوبة من الذخيرة دون إبداء تحفظات.

وتابع بريجوزين بالقول "المليارديرات الروس مستعدون أيضا لتغطية تلك النفقات"، وقدر التكاليف الشهرية بنحو نصف مليار دولار.