العراق: القضاء على خلية إرهابية خلال عملية استباقية في صحراء الأنبار غربي البلاد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن القوات الأمنية تمكنت، عبر عملية استباقية، من القضاء على خلية إرهابية، قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية ـ إن "قوات عمليات الجزيرة نفذت عمليات أمنية استباقية أسفرت عن قتل جميع عناصر خلية إرهابية كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية في جزيرة هيت وصحراء القائم بمحافظة الأنبار".

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على التنظيمات الإرهابية وخاصة في صحراء الأنبار، ونجحت في الحصول على معلومات مهمة عن تنظيم داعش الإرهابي".