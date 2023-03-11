 موريتانيا: مقتل 3 سجناء من القاعدة في عملية تعقب وبحث بشمال البلاد - بوابة الشروق
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موريتانيا: مقتل 3 سجناء من القاعدة في عملية تعقب وبحث بشمال البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 7:59 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 7:59 م

أعلن مصدر أمني موريتاني رفيع المستوى، اليوم السبت، مقتل ثلاثة سجناء من القاعدة واستسلام الرابع في عملية تعقب وبحث ومحاصرة في شمال البلاد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مرخص له الحديث قبل صدور بيان وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن عملية البحث والتعقب استمرت أسبوعا كاملا، تمكن خلاله السجناء من مغادرة العاصمة، قبل أن يتم تعقبهم ومحاصرتهم في شمال البلاد.

وكان هؤلاء السجناء، تمكنوا من الفرار من سجن بنواكشوط العاصمة الموريتانية، بعد أن قتلوا اثنين من حراس السجن، وأصابوا اثنين آخرين بجروح.

ويوصف هؤلاء السجناء الذين ينتمون للقاعدة بالخطيرين وهم مدانون بالإعدام لضلوعهم في عمليات قتل وخطف.

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