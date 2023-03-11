بولندا: سنكون حذرين في توزيع أرباح شركات الدولة

قال نائب رئيس الوزراء البولندي ياتشيك ساسين لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن حكومة بلاده ستكون "حذرة" في توزيع أرباح الشركات التي تسيطر عليها الدولة، نظرا للحاجة إلى الاستثمار خاصة في صناعة الطاقة.

وتواجه منشآت الطاقة التي تديرها الدولة، مثل (بي جي إي إس إيه) و (تاورون بولسكا إنرجيا إس إيه)، زيادة في الإنفاق حيث يسعى الاقتصاد الأكثر اعتمادا على الفحم في الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت شركة النفط والغاز العملاقة (بي.كيه.إن.أورلين) الشهر الماضي، أنها تخطط لاستثمار 320 مليار زلوتي (73 مليار دولار) بحلول عام 2030 للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

وقال ساسين إن الاتحاد الأوروبي يضغط على بولندا لفرض ضريبة غير متوقعة على شركات الفحم والنفط، وبولندا هي من بين أقلية من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تفعل ذلك.

ومن جانبه ذكر رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، اليوم السبت، أنه يعتزم مناقشة سياسات التسعير لشركات الطاقة الحكومية مع ساسين بهدف خفض الرسوم لتعكس انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.