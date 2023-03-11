نيويورك تايمز: الاتفاق السعودي الإيراني يقوض آمال إسرائيل لتشكيل تحالف ضد طهران

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الجمعة، أن الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية، أثار الدهشة والقلق في إسرائيل، وقوض الآمال الإسرائيلية في تشكيل تحالف أمني إقليمي ضد طهران.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، الذي قدم نفسه منذ فترة طويلة على أنه الإسرائيلي الأفضل تأهيلا لمحاربة إيران والأكثر قدرة على تطبيع العلاقات مع السعودية، أصبح في موقف ضعيف.

ووفقا للصحيفة، أشار الإعلان السعودي الإيراني إلى أن دول الشرق الأوسط لا ترى مكاسب تذكر في عزل طهران ومعارضتها إلى الحد الذي تراه إسرائيل، التي تعتبر إيران وبرنامج أسلحتها النووية خطرا على بقائها.

وذكرت أن نتنياهو لم يصدر بيانا رسميا حتى الآن بشأن الاتفاق، وتجاهل مكتبه طلبات الصحيفة للتعليق.

ونقلت "نيويورك تايمز" تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة يائير لابيد هي المسؤولة عن ذوبان الجليد الإيراني السعودي.

من جهته، قال لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الاتفاق بين السعودية وإيران فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية".

وقال بعض الخبراء الإسرائيليين في الشئون الخليجية، إن الأخبار لم تكن كارثية تماما على المصالح الإسرائيلية، حيث كان من المعروف منذ فترة طويلة أن الرياض كانت تتفاوض مع طهران، واتفق المحللون على أن توقيت القرار السعودي لا علاقة له بنتنياهو، لكنه لا يزال يوفر لخصومه فرصة لتقديمه على أنه ضعيف في السياسة الخارجية.

ورأى محللون إسرائيليون أن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية قد يمنع تطبيع علاقة سعودية إسرائيلية أكثر رسمية.

من جهته، اعتبر يوئيل جوزانسكي، الخبير في شؤون الخليج العربي بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن القرار السعودي كان بلا شك "ضربة" لإسرائيل.

وتابع: "إنه يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل وحدها في المنطقة لمحاربة طهران ، وأن دول الخليج تقترب من إيران".

بدوره، قال تامير هايمان، المدير السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن محاربة إيران "معقدة"، وتتطلب الانتباه، ومن المؤسف أن هذا الاهتمام يتركز في الوقت الحاضر في الشئون الداخلية، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.