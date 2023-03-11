مصادر: الصناديق السيادية الخليجية لا تشترط سعرا محددا للصرف لضخ استثمارات جديدة بمصر

أكدت ثلاثة مصادر مسئولة ببنوك استثمار محلية، عدم صحة ما يتردد حول اشتراط الصناديق السيادية الخليجية سعرا محددا للصرف، لضخ استثمارات جديدة بمصر الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر الثلاثة ــ التى تتولى بحكم عملها التفاوض مع المؤسسات الخليجية ــ فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الصناديق والمؤسسات السيادية الخليجية المختلفة مهتمة بقوة بضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال العام الحالى، شريطة ضمان استقرار سعر الصرف، وتوفير موارد دولارية تساعد فى سد الفجوة التمويلية، مؤكدة أن تلك المؤسسات لا تشترط سعرا بعينه لصرف الجنيه أمام الدولار للاستثمار فى مصر.

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أشارت مطلع الشهر الحالى إلى إن الدولة ستتفق مع المستثمرين وفقا لكل حالة على حدة فيما يتعلق ببيع الأصول الحكومية، لتكون إما بالدولار الأمريكى وإما بالجنيه المصرى.

ويقدر صندوق النقد الدولى، فجوة التمويل الخارجى فى مصر، إلى نحو 17 مليار دولار على مدى الأعوام القليلة المقبلة، متوقعا أن يمهّد برنامجه الطريق أمام تدفقات بنحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

وشددت المصادر على أن المؤسسات الخليجية والعالمية تتابع عن كثب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجه الحكومة المصرية، فى مقدمتها مرونة سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، وتطبيق برنامج الطروحات الحكومية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مرجحة عودة الاستثمارات الخليجية تدريجيا للقاهرة خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية من خلال طرح مبادرات مثل سيارات المصريين فى الخارج، وطرح حصص فى الشركات الحكومية سواء فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، فضلا عن تخفيف شروط الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بالدولار أو وديعة دولارية.

وتباينت تقديرات المؤسسات المالية العالمية حول مستقبل سعر صرف الجنيه، إذ وصلت أقصى التقديرات لانخفاض الجنيه إلى مستوى 35 أمام الدولار الواحد، بحسب بنك كريدى سويس السويسرى، فيما توقع جى بى مورجان ثبات الدولار عند مستوى 30 جنيها فى الربع الثانى من العام.

وأكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، الأربعاء الماضى، أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى، قائلا إن والدولة تضع تصورا واضحا للموارد الدولارية طوال سنة كاملة، بهدف التعامل مع الفجوة الدولارية الموجودة.