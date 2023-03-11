بوريل: وضع حقوق الإنسان في روسيا دائما إلى الأسوأ

اتهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، روسيا بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الحرب الأوكرانية، بما في ذلك في الداخل الروسي.

وقال بوريل اليوم السبت في بروكسل: "إن الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا يرافقها قمع متزايد باستمرار في الداخل".

وأضاف أنه يجب على روسيا إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإلغاء القوانين التي تساعد على القمع.

وفي أحدث الأمثلة على ذلك ذكر بوريل -وهو إسباني الجنسية- اضطهاد أب وابنته بسبب رسم الفتاة المناهض للحرب، وإدانة طالب بسبب تعليقاته في مدونة، وتصنيف منظمة الشفافية الدولية على أنها "منظمة غير مرغوب فيها".

وأكد بوريل ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العدوان والقمع في روسيا.