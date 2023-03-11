 العاهل السعودي: الاحتفاء بيوم العلم يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل السعودي: الاحتفاء بيوم العلم يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية

هديل هلال
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 6:37 م

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن احتفاء المملكة العربية السعودية بيوم العلم، يؤكد الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «إن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا».

 

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيوم العَلم في المملكة، وفق أمر ملكي يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوم خاص بالعلم.

ويعد 11 مارس 1937، اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز، العَلم السعودي بشكله الحالي ودلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

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