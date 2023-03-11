العاهل السعودي: الاحتفاء بيوم العلم يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن احتفاء المملكة العربية السعودية بيوم العلم، يؤكد الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «إن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا».

إن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 11, 2023

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيوم العَلم في المملكة، وفق أمر ملكي يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوم خاص بالعلم.

ويعد 11 مارس 1937، اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز، العَلم السعودي بشكله الحالي ودلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.