انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في الأسبوع الماضي

انخفض متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 265 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق ما نشرته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "بلغ متوسط الواردات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول 5.668 مليون برميل يوميا، مرتفعا بمقدار 325 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.343 مليون برميل يوميا".

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت متوسط 265 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمتوسط 290 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن أكثر الواردات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمتوسط بلغ 3.780 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 556 ألف برميل يوميا، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمتوسط 476 ألف برميل يوميا، ومن ثم نيجيريا بمعدل 243 ألف برميل يوميا".